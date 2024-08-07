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EIA ABD ham petrol talebi için 2024 tahminini yükseltti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD ham petrol talebi İçin 2024 tahminini yükseltti.

Oluşturma Tarihi 07 Ağustos 2024 08:39

Son Güncelleme Tarihi 07 Ağustos 2024 08:47

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD'deki ham petrol talebine ilişkin tahminini yükseltti; Ancak bu yıl ve gelecek yıl için fiyat görünümü aşağı yönlü revize edildi.

EIA'nın yayımladığı Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin petrol ve diğer sıvı yakıt tüketiminin 2024 yılında günlük ortalama 20,5 milyon varil olacağını öngördü. Bu rakam, Kurumun Temmuz ayındaki 20,4 milyon varil/gün tahmininin üzerinde yer aldı.

Küresel olarak, EIA 2024 için ham petrol ve sıvı yakıtların toplam dünya tüketimini 102,9 milyon varil/gün olarak sabit bıraktı ve 2025 küresel yakıt tüketimini 104,7 milyon varil/gün'den 104,5 milyon varil/gün'e hafifçe aşağı yönlü revize etti. Bu rakamlar bu yıl 1,1 milyon varil/gün ve gelecek yıl 1,6 milyon varil/gün büyümeye işaret ediyor.

Brent fiyatlandırması için EIA, projeksiyonlarını varil başına 2 dolar düşürerek 2024 yılı için varil başına 84 dolara çekti. EIA, gelecek yıl için tahminini de varil başına 2 dolar düşürerek tüm yıl için ortalama 86 dolara indirdi.

EIA ham petrol fiyatlarının 2024'ün ikinci yarısında artmasını beklemeye devam ediyor. EIA, Brent spot fiyatının Temmuz ayını varil başına 81 dolardan tamamladığını ancak ay boyunca ortalama varil başına 85 dolar olduğunu bildirdi. EIA, Brent'in yıl sonuna kadar varil başına 85 ila 90 dolar arasına döneceğini öngörüyor.

EIA, küresel ham petrol stoklarının yılın ikinci yarısında günlük 800 bin varil azalmasıyla yılın sonlarına doğru bu fiyatların artacağını tahmin ediyor.

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