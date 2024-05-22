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Enflasyon verisi sonrası sterlin güçlendi

Birleşik Krallık'ta manşet enflasyonu Nisan'da geriledi. Enflasyon verisinin beklentilerinin altında kalmasıyla sterlin, dolar ve euro karşısında güçlendi.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2024 11:52

Son Güncelleme Tarihi 22 Mayıs 2024 11:52

Birleşik Krallık'ta manşet enflasyonun Mart ayındaki %3,2 seviyesinden Nisan ayında %2,3'e gerilemesine rağmen The Wall Street Journal'ın anketinde %2,1 olarak açıklanan beklentilerin altında kalmasıyla sterlin, dolar ve euro karşısında son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Vantage piyasa analisti Jamie Dutta bir notunda, özellikle hizmet enflasyonunun yüksek seyretmeye devam etmesi nedeniyle İngiltere Merkez Bankası'nın Haziran ayında faiz indirimine gitme ihtimalini ortadan kaldıran bu verinin "pound için iyi bir haber" olduğunu söyledi.

Dutta, "Bu hizmet enflasyonu, bazı Para Politikası Kurulu yetkililerinin Haziran ayında faiz indirimi yönünde oy kullanması için hala çok yüksek" dedi.

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