Faiz indirimi beklentisi Brent petrolün fiyatını düşürdü

Dün 73,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,47 azalarak 72,94 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,43 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası ateşkes görüşmeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gitmeyeceği beklentisiyle düşüşe geçti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, dün ekonomik belirsizlik nedeniyle bir sonraki faiz indiriminin gecikebileceğini ifade etti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de tarifelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkisinden emin olmadığını, fiyatları yükseltme ihtimalinin daha yüksek faiz oranlarını, ekonomik büyümeyi yavaşlatma ihtimalinin ise borçlanma maliyetlerini düşürmeyi gerektirdiğini belirtti. Kashkari, durum netlik kazanana kadar Fed'in para politikasında uzun bir süre olduğu yerde kalmasının gerekebileceğini kaydetti.

Uzmanlar, enflasyonda yukarı yönlü hareketin görülmesiyle bankanın faiz indirimlerine ara verilebileceğini ifade ediyor. Faiz indirimlerinin ertelenmesinin petrol fiyatlarını baskılayacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, ABD yönetimi Salı günü Ukrayna ve Rusya ile enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurmak için ayrı ayrı anlaşmalara varmıştı. Bu anlaşmalar kapsamında Washington, Moskova'ya yönelik bazı yaptırımların kaldırılması için girişimde bulunmayı taahhüt etti. Özellikle Rusya'nın tarım ve gübre ihracatını etkileyen yaptırımların hafifletilmesi gündeme geldi.

Yatırımcılar, ABD arabuluculuğundaki Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin seyrini yakından takip ederken görüşmelerin başarılı olması halinde Rusya'dan küresel pazara daha fazla petrol arzı sağlanabileceğini, bunun da fiyatları baskılayabileceğini belirtiyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının 3,3 milyon varil azalarak 433,6 milyon varile düştüğünü açıkladı. Bu düşüş, uzmanların yaklaşık 1 milyon 500 bin varil artış beklentisini aşarak ülkede talebin arttığına işaret etti. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin artması fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2 Nisan'dan itibaren Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmasıyla da kısmen destekleniyor. Venezuela'nın petrol ihracatı, ülke ekonomisinin en önemli unsurlarından biri olurken, Çin en büyük alıcı konumunda bulunuyor. Ayrıca Trump, tüm ithal otomobil ve yedek parçalara yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini duyurdu.

Bu açıklama, küresel petrol arz zincirlerinde olası aksaklıklara yönelik endişeleri artırarak fiyatların aşağı yönlü hareketini sınırlıyor. Piyasalar, vergilerin yaratabileceği ekonomik etkileri temkinli şekilde değerlendiriyor. Artan araç fiyatları, otomobil satışlarını baskı altına alabilir ve üretim seviyelerini düşürebilir. Bu durum, petrol talebini ve piyasa istikrarını etkileyerek petrol fiyatlarının düşüşünü sınırlayabileceği tahmin ediliyor.

Bunun yanı sıra, salı günü Ukrayna ve Rusya ile enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurmak için yapılan ateşkes müzakereleri sonrası Rusya ve Ukrayna, ABD arabuluculuğunda sağlanan anlaşmayı ihlal etmekle birbirini suçladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Karadeniz'de ateşkesin sağlanması için ABD'nin Rusya'ya baskı yapması gerektiğini söyledi. Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te Elysee Sarayı'nda düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik Suudi Arabistan'daki görüşmeleri değerlendiren Zelenskiy, orada alınan ateşkes kararlarına rağmen Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıların sürdüğünü kaydetti.

Zelenskiy, Karadeniz'de ateşkesin sağlanması gerektiğini, Rusya'nın ise bunu yapması için bazı "ek koşulları" masaya yatırmaya başladığını belirterek, "Bu nedenle Amerikan tarafının denizde koşulsuz sessizliği (ateşkesi) sağlamasını bekliyoruz." dedi.

Brent petrolde teknik olarak 73,62 doların direnç, 70,84 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.