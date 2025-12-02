CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'den nadir toprak elementleri için 134 milyon dolarlık fon

ABD'den nadir toprak elementleri için 134 milyon dolarlık fon

ABD Enerji Bakanlığı, nadir toprak elementleri için yurt içi tedarik zincirlerini geliştirmeye yönelik 134 milyon dolara kadar fon sağlanacağını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 02 Aralık 2025 11:23

ABD Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni fonla yurt içi nadir toprak elementleri tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinin, yabancı kaynaklara olan bağımlılığın azaltılmasının ve ABD'nin enerji güvenliğinin artırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, nadir toprak elementleri için yurt içi tedarik zincirlerinin geliştirilmesine yönelik 134 milyon dolara kadar bir fon sağlanacağı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, bu kapsamda, maden artıkları, elektronik atıklar ve diğer atık malzemeleri dahil geleneksel olmayan kaynaklardan nadir toprak elementlerinin geri kazanılması ve rafine edilmesine yönelik projelerin destekleneceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD'nin ekonomisini ayakta tutan mineraller ve malzemeler için uzun süredir yabancı ülkelere bağımlı olduğuna işaret etti.

Wright, "Bu kaynaklara kendi ülkemizde sahibiz, ancak yıllarca süren rehavet, Amerika'nın madencilik ve sanayi altyapısını diğer uluslara kaptırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu eğilimi tersine çevirdiklerini kaydeden Wright, Amerika'nın enerji ve ekonomik güvenliği için gerekli malzemeleri çıkarma, işleme ve üretme kabiliyetini yeniden inşa ettiklerini belirtti

İlginizi Çekebilir
Çin’in kripto uyarıları, kripto para piyasasını vurdu Çin'in kripto uyarıları, kripto para piyasasını vurdu 01 Aralık 2025 13:01
Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor 01 Aralık 2025 12:01
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 01 Aralık 2025 10:15
Brent petrolün varili 63,40 dolar Brent petrolün varili 63,40 dolar 01 Aralık 2025 10:13
Borsa haftaya yatay başladı Borsa haftaya yatay başladı 01 Aralık 2025 10:11
Çin’de konut fiyatları yükseldi Çin'de konut fiyatları yükseldi 01 Aralık 2025 09:34
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 01 Aralık 2025 09:30
İngiltere’nin yeni ekonomi vizyonu belli oluyor İngiltere'nin yeni ekonomi vizyonu belli oluyor 01 Aralık 2025 09:20
Piyasalar haftaya karışık seyirle başladı Piyasalar haftaya karışık seyirle başladı 01 Aralık 2025 09:07
Japonya’da şirket yatırımları yavaşladı Japonya’da şirket yatırımları yavaşladı 01 Aralık 2025 08:48
İngiltere’nin hizmet sektöründeki iyimserlik azalıyor İngiltere'nin hizmet sektöründeki iyimserlik azalıyor 01 Aralık 2025 08:45
Japonya imalat sektörü daraldı Japonya imalat sektörü daraldı 01 Aralık 2025 08:42
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler