CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,2 değer kazanarak 11.139,13 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 02 Aralık 2025 13:22

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,68 puan ve yüzde 0,2 artışla 11.139,13 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 79,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı. Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,92 ile madencilik, en çok düşen ise yüzde 7,95 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında Avrupa borsalarına paralel pozitif bir seyir izledi. Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyeleri direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de imalat sanayi PMI 14 ayın en üst seviyesinde İngiltere'de imalat sanayi PMI 14 ayın en üst seviyesinde 01 Aralık 2025 13:53
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 01 Aralık 2025 13:51
Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI kasımda geriledi Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI kasımda geriledi 01 Aralık 2025 13:09
Çin’in kripto uyarıları, kripto para piyasasını vurdu Çin'in kripto uyarıları, kripto para piyasasını vurdu 01 Aralık 2025 13:01
Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor 01 Aralık 2025 12:01
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 01 Aralık 2025 10:15
Brent petrolün varili 63,40 dolar Brent petrolün varili 63,40 dolar 01 Aralık 2025 10:13
Borsa haftaya yatay başladı Borsa haftaya yatay başladı 01 Aralık 2025 10:11
Çin’de konut fiyatları yükseldi Çin'de konut fiyatları yükseldi 01 Aralık 2025 09:34
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 01 Aralık 2025 09:30
İngiltere’nin yeni ekonomi vizyonu belli oluyor İngiltere'nin yeni ekonomi vizyonu belli oluyor 01 Aralık 2025 09:20
Piyasalar haftaya karışık seyirle başladı Piyasalar haftaya karışık seyirle başladı 01 Aralık 2025 09:07
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler