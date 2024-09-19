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Fed kararı petrol fiyatlarını yükseltti

Petrol fiyatlarının artışında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirmesi ve dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talepte toparlanma yaşandığına işaret eden veriler etkili olurken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,08 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 19 Eylül 2024 10:15

Son Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024 10:15

Dün 74,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,58 artarak 74,08 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 70,28 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının artışında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirmesi ve dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talepte toparlanma yaşandığına işaret eden veriler etkili oldu.

Fed, dün toplantısında politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Banka, Mart 2020'de faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş, Mart 2022'den bu yana ise 11 faiz artırımı ile toplam 525 baz puan artırımı yapmıştı.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını ifade etti.

ABD ekonomisinin genel olarak güçlü olduğunu ve son iki yılda hedeflere doğru önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Powell, iş gücü piyasasının eski "aşırı ısınmış" haline kıyasla "soğuduğunu" ve enflasyonunun önemli ölçüde azaldığını anlattı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalarak 417 milyon 500 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Petrol tüketiminde yaşanan artışla stoklar bir yılın en düşük seviyesine indi. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin arttığını gösteren veriler, petrol fiyatlarındaki artışı destekledi.

Petrol kaynaklarının çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da çatışmaların giderek artması da fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2'si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,85 ile 75,61 dolar aralığının direnç, 72,05 ile 71,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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