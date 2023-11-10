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Fed üyesinden faiz artırım sinyali

Louis Fed'in geçici başkanı Kathleen O'Neill Paese de enflasyonun önümüzdeki aylarda düşmeye devam edip etmeyeceğini gözlemlemek için bekle ve gör yaklaşımını desteklediğini ifade etti.

Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2023 09:15

Son Güncelleme Tarihi 10 Kasım 2023 09:15

Louis Fed'in geçici başkanı Kathleen O'Neill Paese enflasyon ile ilgili açıklamalarda bulunarak "Daha fazla faiz artırımının masadan kalktığını söylemek akıllıca olmaz" dedi.

Ancak Fed'in gösterge faizinin "enflasyon üzerinde mütevazı bir aşağı yönlü baskı uyguladığını", bu nedenle yetkililerin daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceği sonucuna varmadan önce "daha fazla veri beklemeyi göze alabileceklerini" de sözlerine ekledi.

Paese yaptığı açıklamada, Fed'i izleyenlerin enflasyonu düşürme taahhüdünü tam olarak benimsememiş olabileceğinden endişe duyduğunu da anlattı.

Jeffersonville'de konuşan Paese, "Tüketici beklentilerinin para politikasının nereye gittiği ile tam olarak uyumlu olduğundan emin değilim" dedi. Fed'in faizlerin bir süre daha yüksek kalacağını ve enflasyonun düşmesinin yavaş olacağını açıkça belirttiğini kaydeden Paese, beklentileri "nereye gittiğimizle uyumlu" tutmanın önemli olduğunu vurguladı.

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