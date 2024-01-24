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Fitch petrol ve gaz fiyatlarında güçlü artış beklemiyor

Fitch Ratings, Kızıldeniz'deki gerginlik nedeniyle geniş çaplı nakliye aksamaları veya üretim kesintileri yaşanmadığı sürece bu yıl petrol fiyatları için varil başına 80 dolar öngörüsünün sürdüğünü ve güçlü bir artış beklenmediğini, Avrupa gaz fiyatlarına ilişkin öngörüsünün ise değişmediğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 24 Ocak 2024 15:41

Son Güncelleme Tarihi 24 Ocak 2024 15:41

Fitch Ratings'in, Kızıldeniz'de gemi trafiğindeki aksamaların emtia piyasalarına etkisine ilişkin analizine göre, bu aksamalar ana emtialar için jeopolitik risk priminin sürmesine neden oluyor.

Buna karşın fiili petrol üretiminde önemli bir aksama yaşanmaması veya Kızıldeniz'deki kritik petrol tedarikine yönelik saldırıların artmaması durumunda, 2024'te Brent petrolün fiyatı için varil başına 80 dolar seviyesi öngörülürken, fiyatlarda güçlü bir artış beklenmiyor.

BP, Shell, QatarEnergy ve birçok denizcilik şirketi Süveyş Kanalı'ndan geçişi durdururken, bazı firmalar rotalarını Afrika'ya çevirdi. Tedarik zincirlerinin yaklaşık iki hafta daha uzun süren alternatif rotaya uyum sağlaması gerektiği için bu durumun petrol ve gaz piyasalarını geçici de olsa marjinal olarak sıkılaştırabileceği öngörülüyor ancak fiyatlar üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı tahmin ediliyor.

Fitch Ratings, Avrupa gaz fiyatları (TTF) için 2024'te 12 dolar/mcf öngörüsünü de sürdürüyor.

Asya'dan yapılan ithalata bağımlı olan Avrupa kimya sektöründeki piyasa koşullarına da bağlı olarak, sektörün Kızıldeniz'den yapılan sevkiyatların gecikmesi nedeniyle yaşanan tedarik aksaklıklarından daha fazla etkilenme riski bulunuyor.

Kızıldeniz üzerinden yapılan gübre ihracatı, küresel potas pazarının yaklaşık yüzde 7'sine ve dünya fosfat kayası pazarının yaklaşık yüzde 5'ine karşılık geliyor.

Nakliye maliyetleri gübre fiyatlarının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor ve bu nedenle artan navlun fiyatlarının karlılık üzerinde baskı yaratması bekleniyor.

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