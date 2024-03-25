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Goldman Sachs'a göre ham madde fiyatları %15 yükselebilir

Goldman Sachs, faiz indirimlerinin emtia fiyatlarına fayda sağlayacağını öngördü.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2024 08:41

Son Güncelleme Tarihi 25 Mart 2024 08:41

Samantha Dart ve Daan Struyven'in de aralarında bulunduğu Goldman Sachs analistleri, ABD ve Avrupa merkez bankalarının borçlanma maliyetlerinin düşürmeleri, üretimin toparlanması ve jeopolitik risklerin devam etmesiyle hammaddelerin 2024'te %15 getiri sağlayabileceğini söyledi.

Bakır, alüminyum, altın ve petrol ürünlerinin yükselebileceğini belirten banka, kazançların evrensel olmayacağı için yatırımcıların seçici olması gerektiğini de vurguladı.

Analistler, "Durgunluk olmayan ortamlarda ABD faiz indirimlerinin daha yüksek emtia fiyatlarına yol açtığını, en büyük artışın metallere (özellikle bakır ve altın), ardından da ham petrole geldiğini görüyoruz. Daha da önemlisi, gevşek finansal koşullardan kaynaklanan büyüme dürtüsü filtrelendikçe fiyatlar üzerindeki olumlu etki zamanla artma eğilimindedir" dedi.

Goldman, yılsonunda bakırın 10.000 dolar/ton, alüminyumun 2.600 dolar/ton ve altının 2.300 dolar/ons olmasını bekliyor.

Macquarie Group da bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, emtiaların arz sıkışıklığı ve küresel ekonomideki toparlanmanın yardımıyla yeni bir konjonktürel yükselişe girdiğini söyledi.

Carlyle Group LP'den Jeff Currie de Fed'in faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte kazançların artacağını tahmin ediyor.

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