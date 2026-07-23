Japon yeni 40 yılın en düşük seviyesinde

Japon yeni, ABD doları karşısında 40 yılın en düşük seviyelerine yakın işlem görmeye devam ediyor. Yene müdahelde bulunulması ihtimali ise kuvvet kazandı.

Japon merkez bankasının faizleri öngörülenden daha hızlı artırabileceğine yönelik beklentiler kısa süreliğine para birimini desteklese de yen kazanımlarının büyük bölümünü geri verdi.

Japon yeni salı günü dolar karşısında 163,23 seviyesine gerileyerek Aralık 1986'dan bu yana en zayıf alanı gördü.

Japonya, i nisan ve mayıs aylarında yenin dolar karşısında 160 seviyesinin üzerine zayıflaması üzerine piyasalara müdahale etmişti.

Maliye Bakanlığı, hükümetin gerektiğinde döviz piyasasında kararlı adımlar atmaya hazır olduğunu yineledi.