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Japonya değer kaybeden yene müdahaleye hazır olduğunu bildirdi

Japonya'da hükümet, dolar karşısında değer kaybını sürdüren Japon yeni karşısında, "uygun müdahaleye" hazır olduğunu bildirdi.

Oluşturma Tarihi 25 Nisan 2024 09:44

Son Güncelleme Tarihi 25 Nisan 2024 09:44

Japon yeninin dolar karşısındaki gerileyişi, hükümet ile Japon finansal otoritelerini endişelendiriyor. Dolar/yen paritesi dün dolar karşısında 1990'dan bu yana ilk kez "155" seviyesinin üzerini test ederken, şu sıralarda 155,74 ile son 34 yılın zirvesine yakın seyrediyor.

Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, meclis konuşmasında, hükümetin yendeki değer kaybı karşısında "uygun hamle yapılacağı" sinyali verdi.

Bakan Suzuki, "Piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Buna dayanarak uygun şekilde yanıt verme kararlılığımızda hiçbir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, döviz hareketlerinin ekonomik temelleri yansıtacak şekilde "istikrarlı olması gerektiğini" söyledi.

Hayaşi "Aşırı dalgalanmaların arzu edilmediği görüşündeyiz. Hükümet piyasa gelişmelerini yakından izleyecek ve gerekli tüm adımları atacak." dedi.

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