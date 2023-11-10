Ons paladyum fiyatı 1000 doların altında

Elektrikli araçların yükselişi ve otomobil üreticilerinin motorlarda katalitik konvertörlerde kullanmak üzere daha ucuz olan platine yönelmeleri paladyum fiyatının beş yıl sonra ilk kez ons başına 1.000 doların altına düşmesine yol açtı.

Katalitik konvertörlerde kullanılan paladyum, yavaşlayan ekonomik büyümenin küresel otomobil satışlarına zarar vermesiyle bu yıl düşüşe geçti. Daha sıkı para politikaları da değerli metallerin cazibesini azalttı ve hedge fonlarının paladyum vadeli işlemlerinde aldıkları kısa pozisyonlar rekor seviyeye yaklaştı.

Spot paladyum bu sabah ons başına 959,86 dolara geriledi. Bu hafta yüzde 13 değer kaybeeden paladyum şu sıralarda düne göre yüzde 2,64 düşüşle 971,09 dolardan işlem görüyor.