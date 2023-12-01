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OPEC+ Nijerya'ya beklentilerin altında üretim hedefi verdi

OPEC+, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi Nijerya'yabeklentilerden daha düşük bir 2024 petrol üretim hedefi verirken Angola'nın hedefini de düşürdü.

Oluşturma Tarihi 01 Aralık 2023 09:20

Son Güncelleme Tarihi 01 Aralık 2023 09:20

OPEC+, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi Nijerya'ya beklentilerden daha düşük bir 2024 petrol üretim hedefi verirken Angola'nın hedefini de düşürme hamlesi, Haziran ayında OPEC+'nın birçok üyenin üretim hedeflerini revize eden karmaşık bir anlaşmayı kabul ettiği toplantının ardından geldi. OPEC üç danışmanlık şirketini - IHS, Rystad Energy ve Wood Mackenzie - Nijerya, Angola ve Kongo için üretim rakamlarını doğrulamakla görevlendirmişti.

OPEC+ tarafından yapılan açıklamada, buna dayanarak Nijerya'ya 2024 yılı için günlük 1,5 milyon varil, Angola'ya 1,11 milyon varil ve Kongo'ya 277.000 varil üretim hedefi verildiği belirtildi.

Haziran ayında, danışmanların değerlendirmeleri beklenirken, Angola'nın 1,28 milyon varil/gün ve Nijerya'nın 1,38 milyon varil/gün, en fazla 1,58 milyon varil/gün üretim yapabileceği kararlaştırılmıştı.

Her iki ülke de yetersiz yatırım ve güvenlik sorunları nedeniyle daha önceki üretim hedeflerini karşılayamamıştı.

Kongo'nun 2024 hedefi kabaca Haziran ayında kararlaştırılan hedefle aynı doğrultuda.

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