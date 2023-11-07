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Petrolde Çin etkisi

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler ve kışa yönelik talep endişeleriyle düşerken, brent petrol varili uluslararası piyasalarda 84,14 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 07 Kasım 2023 10:13

Son Güncelleme Tarihi 07 Kasım 2023 10:13

Dün 86,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,18 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,18 azalışla 84,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,87 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler ve kışa yönelik talep endişeleriyle düştü.

Çin'de toplam ihracat beklenenden daha hızlı daraldı. İhracat ekimde art arda altıncı kez düşüş göstererek geçen yıla göre yüzde 6,4 azalarak 274,8 milyar dolara geriledi. İhracattaki zayıflık eğilimi, yılın son çeyreğinde küresel ekonomide yavaşlama olduğuna işaret ediyor. Dünyada ekonomilerin zayıflaması petrol talebini de olumsuz etkiliyor ve fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretiminde kesintiye gitmeleri de küresel arzda daralma yaşanacağı endişesini artırıyor. Geçen hafta, Rusya Enerji Bakanlığı, aralık sonuna kadar petrol ve petrol ürünleri ihracatını mayıs-haziran dönemi ortalamasına kıyasla günlük 300 bin varilden fazla düşüreceğini bildirmişti. Suudi Arabistan ise pazar günü günlük 1 milyon varil gönüllü ek kesintiye devam edeceğini doğruladı.

Ayrıca, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması petrol fiyatlarının düşüşünü destekledi. ABD dolar endeksi yüzde 0,20 artışla 105,257 oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,93 ile 85,06 dolar aralığının direnç, 84,06 ile 83,81dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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