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Rusya motorin ihracatına yasak planlıyor

Rus gazete Kommersant'ta yer alan habere göre, Rusya motorin ihracatına yasak getirmeyi değerlendiriyor.

Oluşturma Tarihi 24 Temmuz 2024 15:22

Dünyanın dizel ihracatçılarından ve Türkiye'nin en büyük tedarikçilerinden olan Rusya, yurt içinde fiyatların yükselmesi nedeniyle motorin ihracatına yasak getirmeyi değerlendiriyor.

Kommersant'ta yer alan habere göre Rusya'nın başlıca işlenmiş petrol ürünü olan motorinden yılda yaklaşık 35 milyon metreküp ton ihraç ediyor. Bu miktarın yaklaşık dörtte üçü boru hattı aracılığıyla taşınıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) Şubat 2023'te petrol ürünlerine ambargo başlatmasının ardından Rusya, motorin ihracatını Brezilya, Türkiye, Afrika, Asya ve Ortadoğu ülkelerine yönlendirildi ve gemiden gemiye yüklemeler yoluyla ihracata başladı.

Kommersant'ta yer alan habere göre dizelin Rusya'nın Avrupa'da kesimindeki emtia Borsasında fiyatı ton başına 62 bin ruble (716,35 dolar) yükseldi.

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