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Rusya'nın doğal gaz üretimi arttı

Rusya'nın doğal gaz üretimi Ekim ayında üst üste üçüncü ay arttı ancak yılın ilk 10 ayındaki toplam gaz üretimi düştü.

Oluşturma Tarihi 28 Kasım 2023 09:04

Son Güncelleme Tarihi 28 Kasım 2023 09:04

Kommersant gazetesinin Enerji Bakanlığı verilerine yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ekim ayında gaz üretimi yıllık bazda %11,8 arttı. Gazete, artışın baz etkisinden kaynaklandığını bildirdi.

Ocak-Ekim döneminde Rusya'nın toplam gaz üretimi 534,5 milyar metreküp (bcm) ile bir yıl öncesine göre %4 daha az gerçekleşti.

Rus gaz devi Gazprom Ekim ayında üretimini %14,6 oranında arttırarak 38,6 milyar metreküpe yükseltti.

Başbakan Yardımcısı Alexander Novak Kasım ayı başında yaptığı açıklamada Rusya'nın bu yılki doğal gaz üretiminin 2022 yılına kıyasla 30 milyar m3 daha az olacağını söyledi. Ukrayna'yı işgali nedeniyle uygulanan yaptırımlar nedeniyle Avrupa'ya geleneksel gaz ihracatı düşen Rusya, geçen yıl 673,8 milyar metreküp gaz üretti.

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