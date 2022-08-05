Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti.

13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi de Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti.

Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'nda bekleyen POLARNET isimli Türk bayraklı gemi de Karasu'ya gelmek üzere hareket etti. 12 bin ton mısır taşıyan gemi Karasu'ya varmadan önce İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Denetleme Timi tarafından denetime tabi tutulacak.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, tahıl almak üzere Ukrayna'ya gidecek boş gemide denetim yapıldı.

Ukrayna'dan tahıl almak için yola çıkmak üzere Perşembe günü Bandırma Limanı'ndan gelen Barbados bandralı "Fulmar S" isimli gemi, Kilyos açıklarına demirledi.

Geminin seyrini ve takibini yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli müşterek denetleme timi, "Cankuş" isimli servis botuyla Rumelifeneri Tahlisiye Bot İstasyonu'ndan hareket etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi ve Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen gemi denetim uzmanlarının rehberlik ettiği heyet, saat 06.45'te ulaştıkları gemide, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda incelemelerde bulundu.

Gemi, müşterek kontroller sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na hareket edecek.