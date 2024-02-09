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Talep endişeleri Brent petrolün fiyatını düşürdü

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81,53 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 09 Şubat 2024 10:24

Son Güncelleme Tarihi 09 Şubat 2024 10:24

Dün 81,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 düşüşle 81,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,21 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'de talebin yavaşladığına dair verilerin etkisiyle düştü.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de petrol stoklarının beklentinin üzerinde büyüdüğünü gösteren veriler ülkede talebin düştüğüne işaret ederek, fiyatları aşağı yönlü baskıladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artış kaydettiğini bildirdi. Piyasa beklentisi, stokların 674 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene alacağı para politikası kararlarına ilişkin belirsizlikler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, dün yaptığı açıklamada, Fed'in faiz indirimi kararının biraz zaman alabileceğini ifade ederek, gelecek enflasyon verilerinin olumlu olmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de ekonomik büyümenin beklenenin altında ilerlemesi de fiyatların düşüşünü destekliyor.

Öte yandan, petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da ve Kızıldeniz'de devam eden gerginliğin petrol sevkiyatlarını da olumsuz etkileyeceği endişesi fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

Brent petrolde gün içinde teknik olarak 82,67 ile 85,54 dolar aralığının direnç, 79,80 ile 76,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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