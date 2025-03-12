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Trump'ın açıklamaları Brent petrolün fiyatını yükseltti

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın resesyon endişelerini azaltıcı açıklamaları ve Ukrayna'nın Moskova'ya düzenlediği insansız hava araçları (İHA) saldırılarının etkisiyle yükselirken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,70 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2025 11:39

Son Güncelleme Tarihi 12 Mart 2025 11:39

Dün 70,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artarak 69,70 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,40 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın resesyon endişelerini azaltıcı açıklamaları ve Ukrayna'nın Moskova'ya düzenlediği insansız hava araçları (İHA) saldırılarının etkisiyle yükseldi.

ABD'nin önemli ticaret ortaklarına uyguladığı gümrük vergilerinin ekonomide kısa vadeli de olsa bir durgunluğa neden olabileceğinden endişe edilirken, Trump, dün yaptığı açıklamada, resesyona ilişkin "Hiçbir şekilde böyle bir olasılık görmüyorum." ifadesini kullandı.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talep görünümünü olumsuz etkileyen resesyon endişelerinin hafiflemesi, petrol fiyatlarını yukarı çekti.

Ayrıca, Trump'ın tarife adımlarının ülkede enflasyonist baskıları canlandıracağına yönelik endişeler varlığını korurken, söz konusu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekte izleyeceği adımları şekillendirmesinde belirli olacağı düşünülüyor.

Enflasyonda yukarı yönlü hareketin görülmesi halinde bankanın faiz indirimlerine ara verilebileceği ifade edilirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler öne çıkıyor. Bankanın haziranda ise yüzde 85 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor.

Düşük faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artıracağı ve fiyatları yukarı yönlü etkileyeceği tahmin ediliyor.

Bunun yanı sıra, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik İHA saldırıları da fiyatları yukarı çekiyor.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Moskova'ya düzenlenen saldırıların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e havada ateşkesle de ilgilenmesi gerektiğine dair ek bir sinyal olduğunu söyledi. Bu durum, küresel petrol arzında kesintilerin yaşanabileceği düşüncelerini artırarak fiyatları yukarı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 71,24 doların direnç, 67,60 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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