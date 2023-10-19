Venezuela'nın petrol üretimini artırması bekleniyor

Biden yönetimi, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolás Maduro liderliğindeki hükümet ile siyasi muhalifleri arasında gelecek yıl başkanlık seçimlerinin düzenlenmesini sağlayabilecek bir anlaşma için görüşmelerin başlaması sonrası Venezuela'nın petrol ve gaz sektörüne yönelik bir dizi yaptırımın kaldırıldığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela'nın enerji sektörü ve altın madenciliği endüstrisindeki finansal işlemleri yasaklayan tedbirleri altı ay süreyle askıya aldı. Ayrıca Venezuela devlet tahvillerinin alım satımına getirilen yasağı da sona erdirdi.

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Maduro'nun temsilcilerinin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde ABD hükümeti yetkileri iptal etme yetkisini elinde tutmaktadır" denildi.

PETROL ÜRETİMİNDE %25'LİK ARTIŞ BEKLENİYOR

ABD'nin Venezuela'dan petrol ihracatına yönelik yaptırım politikasından vazgeçmesinin ardından Venezuela'nın günde 200.000 varil daha fazla ham petrol ihrac ederek üretimini %25 artırması bekleniyor.

Bazı analistler üretimin 2024'te hızla artabileceğini tahmin ediyor; en iyimser tahminler ise üretimin altı ay içinde artacağı yönünde.

Venezuela petrol endüstrisinde mevcut üretim günde yaklaşık 750.00 ila 800.000 varil arasında seyrediyor. Venezüella'nın günlük petrol üretimi 1990'larda 3 milyon varile kadar çıkmıştı. Ancak ABD yaptırımları sonrası üretim Haziran 2020'de 374.000 varile kadar gerilemişti.



Rice Üniversitesi Baker Kamu Politikaları Enstitüsü'nde Latin Amerika enerji politikası alanında çalışan Francisco Monaldi, tüm kısıtlamaların kaldırılması halinde 2025 yılında günde 250.000 ila 300.000 varil ekleme yapılabileceğini söyledi. Sadece bazı yaptırımların kaldırılması halinde ise bu rakamın günde 170,000 varilden 200,000 varile düşeceğini söyledi.