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AB ekonomik büyüme tahminini düşürdü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, satın alma gücünün zayıflaması ve yüksek faiz oranlarının kredileri azaltmasıyla Avro Bölgesi'nde bu yılki ekonomik büyüme beklentisini yüzde 0,8'e indirdi.

Oluşturma Tarihi 15 Şubat 2024 14:15

Son Güncelleme Tarihi 15 Şubat 2024 14:15

AB Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 Kış" raporu yayımlandı. "Enflasyonun gerilemesiyle büyümede gecikmeli toparlanma" başlıklı raporda, AB ekonomisinin 2023'te yüzde 0,5, 2024'te yüzde 0,9, 2025'te yüzde 1,7, Avro Bölgesi ekonomisinin ise 2023'te yüzde 0,5 ve 2024'te yüzde 0,8, 2025'te 1,5 büyüyeceği öngörüldü.

AB Komisyonu'nun bir önceki "Sonbahar" raporunda AB'nin 2023'te yüzde 0,6, 2024'te yüzde 1,3, 2025'te yüzde 1,7, Avro Bölgesinin 2023'te yüzde 0,6, 2024'te yüzde 1,2, 2025'te yüzde 1,6 büyüyeceği tahmin edilmişti.

Son raporla birlikte AB ve Avro Bölgesi'nin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilmiş oldu. Böylece, Avro Bölgesi büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1,2'den yüzde 0,8'e indirildi.

Almanya'nın bu yıl yüzde 0,3, gelecek yıl yüzde 1,2 büyüyeceği, Fransa'nın bu yıl yüzde 0,9, gelecek yıl yüzde 1,3 büyüyeceği tahminine yer verilen raporda, İtalya'nın bu yıl yüzde 0,7, gelecek yıl yüzde 1,2, İspanya'nın bu yıl yüzde 1,7, gelecek yıl yüzde 2 büyüyeceği öngörüldü.

Raporda, 2023'te AB üyesi 11 ülke ekonomisinin küçüldüğüne dikkat çekilerek, Estonya'nın yüzde 3,5, İrlanda'nın yüzde 1,9, Macaristan ve Lüksemburg'un yüzde 0,8, Avusturya'nın yüzde 0,7, Letonya'nın yüzde 0,6, Finlandiya ve Çekya'nın yüzde 0,4, Almanya ve Litvanya'nın yüzde 0,3 ve İsveç'in yüzde 0,1 daraldığı belirtildi.

Bu yıl Almanya'nın yüzde 0,3, Fransa'nın yüzde 0,9, İtalya'nın yüzde 0,7, İspanya'nın yüzde 1,7 büyüyeceği tahmin edildi.

Enflasyonun geçen yıl AB'de yüzde 6,3, Avro Bölgesi'nde yüzde 5,4 olduğu belirtilen raporda, bu yıl enflasyonun AB'de yüzde 3, Avro Bölgesi'nde yüzde 2,7'ye gerileyeceği, 2025'te ise enflasyonun AB'de yüzde 2,5, Avro Bölgesinde yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.

Raporda, geçen yılki zayıf büyümenin ardından AB ekonomisinin 2024'e beklenenden daha zayıf bir seviyede girdiği belirtilerek, hem AB hem de Avro Bölgesi'ndeki büyümenin bu yıl için aşağı yönlü revize edildiğine vurgu yapıldı.

2023 yılında hane halkı satın alma gücündeki zayıflama, güçlü parasal sıkılaştırma, mali desteğin kısmen geri çekilmesi ve düşen dış talep nedeniyle büyümenin düşük kaldığına işaret edilen raporda, geçen yılın ikinci yarısında teknik durgunluktan kıl payı kurtulunduğu ancak büyümenin 2024'te yeniden ivme kazanacağı ifade edildi.

Raporda, jeopolitik gerilimler arasında belirsizliğin arttığına işaret edilerek, "Bu tahmin, uzun süren jeopolitik gerilimler ve Orta Doğu'daki çatışmanın daha da genişlemesi riski nedeniyle belirsizlikle çevreleniyor." ifadesi yer aldı.

"Kızıldeniz ticaretindeki aksamaların ardından nakliye maliyetlerindeki artışın enflasyon üzerinde yalnızca marjinal bir etki yaratması bekleniyor." değerlendirmesinin hatırlatıldığı raporda, daha fazla kesintinin üretime zarar verebileceği ve fiyatları yükseltebilecek yeni arz darboğazlarına neden olabileceği kaydedildi.

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