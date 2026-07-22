CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi AB, İngiltere'nin Ukrayna'ya 90 milyar avro kredisini onayladı

AB, İngiltere'nin Ukrayna'ya 90 milyar avro kredisini onayladı

Avrupa Birliği (AB) üyeleri, Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki acil savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 90 milyar avroluk kredi programına İngiltere'nin katılmasına onay verdi.

AB, İngiltere’nin Ukrayna’ya 90 milyar avro kredisini onayladı
AA

Oluşturma Tarihi 22 Temmuz 2026 16:40

AB Konseyinden yapılan açıklamada, üye ülkelerin İngiltere'nin Ukrayna Destek Kredisi mekanizmasına katılımına yeşil ışık yaktığı bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın AB, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)-Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ve onaylanan diğer üçüncü ülkelerin yanı sıra İngiltere merkezli savunma sanayisi şirketlerinden de kredi finansmanıyla savunma ürünleri tedarik edebileceği belirtildi.

AB Konseyi Dönem Başkanı İrlanda'nın Dışişleri ve Ticaret Bakanı Helen McEntee'nin değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "Bugünkü onay, AB ile İngiltere'nin, Rusya'nın yasa dışı saldırganlık savaşını sona erdirmek ve kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışı sağlamak için Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleme konusundaki ortak kararlılığını yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'ya yönelik kredi programına katılımının üyeler tarafından onaylandığı, İngiltere'nin üçüncü ülkelerin programa dahil olabilmesi için öngörülen 3 şartı karşıladığı belirtildi.

AB Konseyinin İngiltere'nin programa katılımına ilişkin kararı yazılı prosedürle resmen kabul etmesinin ardından karar, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Asya borsaları pozitif seyrediyor! Hindistan negatif ayrıştı Asya borsaları pozitif seyrediyor! Hindistan negatif ayrıştı 21 Temmuz 2026 09:47
İngiltere’de işsizlik oranı belli oldu! İngiltere'de işsizlik oranı belli oldu! 21 Temmuz 2026 09:40
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 21 Temmuz 2026 09:31
Çip hisseleri yükseliyor! Küresel piyasalarda karışık seyir Çip hisseleri yükseliyor! Küresel piyasalarda karışık seyir 21 Temmuz 2026 09:14
ABD’den Kanada’ya yüzde 50 gümrük vergisi ABD'den Kanada'ya yüzde 50 gümrük vergisi 21 Temmuz 2026 08:37
ABD’den alüminyum sektörüne yeni teşvik hamlesi: İthalatta indirimli tarife dönemi ABD'den alüminyum sektörüne yeni teşvik hamlesi: İthalatta indirimli tarife dönemi 21 Temmuz 2026 08:33
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 20 Temmuz 2026 16:46
Borsa günün ilk yarısında değer kazandı Borsa günün ilk yarısında değer kazandı 20 Temmuz 2026 14:01
ABD’de benzin fiyatları yeniden 4 doları aştı: Orta Doğu gerilimi pompa fiyatlarını yükseltti ABD'de benzin fiyatları yeniden 4 doları aştı: Orta Doğu gerilimi pompa fiyatlarını yükseltti 20 Temmuz 2026 12:20
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 20 Temmuz 2026 10:49
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 20 Temmuz 2026 10:04
Asya borsaları düşüşte! ABD-İran gerilimi sürüyor Asya borsaları düşüşte! ABD-İran gerilimi sürüyor 20 Temmuz 2026 09:47
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.059,5500 Değişim 135,44 Son veri saati:
Düşük 13929,87 Yüksek 14065,31
Açılış
14.059,5500 Değişim 135,44 Son veri saati:
Düşük 13929,87 Yüksek 14065,31
Açılış
47,2207 Değişim 0,0940 Son veri saati:
Düşük 47,1451 Yüksek 47,2391
Açılış
53,9532 Değişim 0,2486 Son veri saati:
Düşük 53,7234 Yüksek 53,972
Açılış
6.289,9430 Değişim 111,257 Son veri saati:
Düşük 6181,002 Yüksek 6292,259
Açılış
90,7941 Değişim 1,9666 Son veri saati:
Düşük 89,1691 Yüksek 91,1357
Açılış
BİST En Aktif Hisseler