ABD, Suriye'ye ihracatı kolaylaştıran yönetmelik yayımladı

ABD Ticaret Bakanlığı, tamamen sivil amaçlı ABD menşeli mallar, yazılımlar ve teknolojiler ile tüketici iletişim cihazları ve sivil havacılıkla ilgili belirli ürünlerin Suriye'ye ihracatı için lisanslama gerekliliklerini kolaylaştıran bir yönetmelik yayımladı.

Oluşturma Tarihi 29 Ağustos 2025 11:57

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), Suriye'ye bazı ABD mallarının ihracının kolaylaştırılmasına ilişkin çıkarılan yönetmelikle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yönetmelikle birlikte tamamen sivil amaçlı ABD menşeli mallar, yazılımlar ve teknolojiler ile tüketici iletişim cihazları ve sivil havacılıkla ilgili belirli ürünlerin genellikle ihracat lisansı olmadan Suriye'ye gönderilebileceği ifade edildi.

Bu yönetmeliğin, telekomünikasyon altyapısı, sanitasyon, enerji üretimi ve sivil havacılıkla ilgili olarak Suriye'ye yapılacak ihracatlar için lisansların onaylanmasını kolaylaştırdığı belirtilen açıklamada, "Suriye'ye çift kullanımlı ürünlerin ihracatı için yapılan diğer tüm başvurular, durum bazında incelenecek. BIS, yaptırımlara tabi olan bazı Suriyeli şahıslar ve kuruluşlar da dahil olmak üzere ürünlerin son kullanıcıları kötü niyetli kişiler olduğunda ihracatı kısıtlamaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yönetmeliğin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarını sonlandıran 30 Haziran 2025 tarihli başkanlık kararnamesinde belirlenen ülkenin "birleşik ve kendisiyle ve komşularıyla barışık bir Suriye'yi destekleme taahhüdünü" yerine getirdiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Müsteşarı Jeffrey Kessler, "Bugünkü adımlar, Trump yönetiminin Suriye halkına yeni hükümetleri altında istikrarlı ve müreffeh bir gelecek arayışında yeni bir başlangıç yapma fırsatı verme sözünün bir devamı niteliğindedir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ VE SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ BARRACK'TAN YÖNETMELİĞE ÖVGÜ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda yönetmeliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özel Temsilci Barrack, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi konusundaki tavrının, ABD Ticaret Bakanlığının ihracat kontrollerini hafifletmesi ve telekomünikasyon, altyapı, enerji, havacılık ve daha birçok alanda kritik lisansların onaylanmasına olanak sağlamasıyla devam ettiğini belirtti.

Barrack, istikrarın ekonominin işleyişine izin verilmesiyle mümkün olduğuna dikkati çekti.

