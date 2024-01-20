CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD’de 2. el konut satışları 28 yılın en düşük seviyesine indi

ABD’de 2. el konut satışları 28 yılın en düşük seviyesine indi

ABD'de ikinci el konut satışları, artan mortgage (konut kredisi) faiz oranları ve düşük konut stokunun etkisiyle geçen yıl 1995'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Oluşturma Tarihi 20 Ocak 2024 08:52

Son Güncelleme Tarihi 20 Ocak 2024 08:52

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), Aralık 2023'e ait ikinci el konut satış verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre ülkede ikinci el konut satışları, geçen yıl Aralık'ta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 1 azalarak 3,78 milyona düştü.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydeden ikinci el konut satışlarının bu dönemde yüzde 0,3 artışla 3,82 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Söz konusu dönemde Ağustos 2010'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye inen ikinci el konut satışları, geçen yıl kasımda yüzde 0,8 artışla 3,82 milyon olarak kaydedilmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, geçen yıl Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 6,2 düştü.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, geçen yıl aralıkta yükselişini 6'ıncı aya taşıdı ve yüzde 4,4 artarak 382 bin 600 dolara çıktı.

KONUT FİYATLARI GEÇEN YIL REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Geçen yıl genelinde ise ikinci el konut satışları yüzde 19 azalarak 4,09 milyonla 1995'ten bu yana en düşük seviyesine gerilerken, medyan konut fiyatları 2023'te 389 bin 800 dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, geçen yılın son ayında konut satışlarının yeni yılda yükselmeden önce dip yaptığını belirtti.

Yun, mortgage faiz oranlarının sadece 2 ay öncesine kıyasla önemli ölçüde düştüğünü ve gelecek aylarda piyasada konut stokunun artmasının beklendiğini aktardı.

Konut fiyatlarında son 3 yılda yaşanan hızlı artışın sürdürülebilir olmadığına işaret eden Yun, "Günümüzün kiracıları için ev sahibi olmaya giden yolu oluşturmak çok önemli. Ekonomik ve gelir büyümesi ile en önemlisi istikrarlı bir konut inşaatı gerektirir." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yüksek enflasyona karşı uyguladığı agresif para politikası sıkılaşması geçen yıl mortgage faiz oranlarını da artırmıştı. ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen yıl yüzde 8'e yaklaşmıştı.

Konut stokunun düşük seviyelerde kalması ise talepteki azalışa rağmen konut fiyatlarının düşmesini engellemişti.

İlginizi Çekebilir
Çin aracı kurumundan bireysel yatırımcılar için açığa satış yasağı Çin aracı kurumundan bireysel yatırımcılar için açığa satış yasağı 19 Ocak 2024 08:54
ETF onayı beklentisi sonrası Bitcoin dengelenmeye çalışıyor ETF onayı beklentisi sonrası Bitcoin dengelenmeye çalışıyor 19 Ocak 2024 08:51
Goldman Sachs: Türkiye’de enflasyon beklenenden hızlı gerileyebilir Goldman Sachs: Türkiye'de enflasyon beklenenden hızlı gerileyebilir 18 Ocak 2024 17:23
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları düştü ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü 18 Ocak 2024 17:18
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 19 Ocak 2024 10:02
ABD’de konut başlangıçları beklentilerin üzerine çıktı ABD'de konut başlangıçları beklentilerin üzerine çıktı 18 Ocak 2024 17:12
Çin’den 6 yabancı bankaya lisans Çin'den 6 yabancı bankaya lisans 18 Ocak 2024 16:47
Çin Devlet Konseyi merkez bankasının para politikası komitesi için kuralları değiştirdi Çin Devlet Konseyi merkez bankasının para politikası komitesi için kuralları değiştirdi 18 Ocak 2024 16:45
OECD Bölgesi’nde istihdam oranı rekorunu sürdürüyor OECD Bölgesi'nde istihdam oranı rekorunu sürdürüyor 18 Ocak 2024 16:42
ECB faiz oranının mevcut seviyelerinde tutulması yönündeki öneri kabul edildi ECB faiz oranının mevcut seviyelerinde tutulması yönündeki öneri kabul edildi 18 Ocak 2024 16:38
Yabancılar 157,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı Yabancılar 157,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı 18 Ocak 2024 15:10
Merkez Bankası rezervleri yükseldi Merkez Bankası rezervleri yükseldi 18 Ocak 2024 14:58
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,10
%0,5099
ALTIN
1.001,52
%0,1524
EURO
999,34
%-0,0661
DOLAR
997,58
%-0,2419
BORSA
1.015,08
%1,5081
ALTIN
1.048,85
%4,8851
EURO
1.044,23
%4,4229
DOLAR
1.012,76
%1,2758
BORSA
1.075,28
%7,5281
ALTIN
1.075,29
%7,5286
EURO
1.054,43
%5,4431
DOLAR
1.026,48
%2,6479
BORSA
1.816,66
%81,6655
ALTIN
1.661,61
%66,1608
EURO
1.615,61
%61,5611
DOLAR
1.485,22
%48,5224
BORSA
BİST En Aktif Hisseler