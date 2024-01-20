ABD’de 2. el konut satışları 28 yılın en düşük seviyesine indi

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), Aralık 2023'e ait ikinci el konut satış verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre ülkede ikinci el konut satışları, geçen yıl Aralık'ta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 1 azalarak 3,78 milyona düştü.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydeden ikinci el konut satışlarının bu dönemde yüzde 0,3 artışla 3,82 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Söz konusu dönemde Ağustos 2010'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye inen ikinci el konut satışları, geçen yıl kasımda yüzde 0,8 artışla 3,82 milyon olarak kaydedilmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, geçen yıl Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 6,2 düştü.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, geçen yıl aralıkta yükselişini 6'ıncı aya taşıdı ve yüzde 4,4 artarak 382 bin 600 dolara çıktı.

KONUT FİYATLARI GEÇEN YIL REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Geçen yıl genelinde ise ikinci el konut satışları yüzde 19 azalarak 4,09 milyonla 1995'ten bu yana en düşük seviyesine gerilerken, medyan konut fiyatları 2023'te 389 bin 800 dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, geçen yılın son ayında konut satışlarının yeni yılda yükselmeden önce dip yaptığını belirtti.

Yun, mortgage faiz oranlarının sadece 2 ay öncesine kıyasla önemli ölçüde düştüğünü ve gelecek aylarda piyasada konut stokunun artmasının beklendiğini aktardı.

Konut fiyatlarında son 3 yılda yaşanan hızlı artışın sürdürülebilir olmadığına işaret eden Yun, "Günümüzün kiracıları için ev sahibi olmaya giden yolu oluşturmak çok önemli. Ekonomik ve gelir büyümesi ile en önemlisi istikrarlı bir konut inşaatı gerektirir." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yüksek enflasyona karşı uyguladığı agresif para politikası sıkılaşması geçen yıl mortgage faiz oranlarını da artırmıştı. ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen yıl yüzde 8'e yaklaşmıştı.

Konut stokunun düşük seviyelerde kalması ise talepteki azalışa rağmen konut fiyatlarının düşmesini engellemişti.