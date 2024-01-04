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ABD'de 2023 yılında 15.5 milyon araç satıldı

Arzdaki sıkıntıların hafiflemesi ve talebin güçlenmeye devam etmesi ABD'de otomotiv sektörünün pandemiden bu yana en iyi yılına yaşamasını sağladı.General Motors, rakibi Toyota Motor'u geride bırakarak 2023 yılında ABD'de en çok satan otomobil üreticisi olmaya devam etti.

Oluşturma Tarihi 04 Ocak 2024 09:30

Son Güncelleme Tarihi 04 Ocak 2024 09:30

ABD otomobil sektöründe pandemiden sonra en iyi yılını yaşadı. General Motors 2023 yılında 2022'ye göre %14,1 artışla yaklaşık 2,6 milyon araç sattı. Toyota'nın satışları %6,6 artışla yaklaşık 2,25 milyon araca ulaştı.

Wards Intelligence tarafından açıklanan verilere göre, geçen yıl ABD'deki yeni araç satışları yaklaşık 15,5 milyon adet olarak gerçekleşirken, bu satışların yaklaşık %17'sini hibritler de dahil olmak üzere elektrikli araçlar oluşturdu.

Cox Automotive'in rakamlarına göre 2023 yılındaki araç satış rakamı 2019'dan bu yana görülen en yüksek rakam ve 2022'deki yaklaşık 13,9 milyonluk satış rakamını aştı.

Toyota Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hibrit araçları ve tüm elektrikli modelleri içeren elektrikli araç satışlarının %30,4 artarak 657.327 araca ulaştığını ve toplam ABD satışlarının %29,2'sini oluşturduğunu söyledi.

Toyota'nın BZ4X ve Lexus RZ gibi saf elektrikli araçlarının satışları 2023 yılında toplam 14.715 adede ulaştı ve toplam elektrikli araç satışlarının yaklaşık %2,23'ünü oluşturdu.

GM, 62.045'i Bolt ve 13.838'i Ultium platform EV olmak üzere 75.883 elektrikli araç sattı.

Yıllık satışlarında %11'lik bir artış bildiren Hyundai 55.783 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirdi.

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