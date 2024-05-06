Bankacılık sektörünün net karı 153,5 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mart 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı.

Açıklanan verilere göre, Mart 2024 döneminde Türk bankacılık sektörünün, aktif büyüklüğü 25 trilyon 872 milyar 823 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2023 yılsonuna göre 2 trilyon 322 milyar 590 milyon lira arttı.

Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 12 trilyon 930 milyar 367 milyon lira, menkul değerler 4 trilyon 440 milyar 877 milyon lira oldu.

Böylece 2023 yıl sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 9,9, krediler toplamı yüzde 10,7, menkul değerler toplamı yüzde 11,9 arttı.

ÖZ KAYNAK TOPLAMI YÜZDE 6,6 ARTTI

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,49 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2023 yıl sonuna göre yüzde 4,2 artışla 15 trilyon 469 milyar 910 milyon liraya yükseldi.

2023 sonuna göre, bankacılık sektörünün öz kaynak toplamı yüzde 6,6 artışla 2 trilyon 294 milyar 274 milyon liraya ulaştı.

Bu dönemde, sektörün dönem net karı 153 milyar 524 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,96 oldu.