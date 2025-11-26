CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere yeni vergi artışına hazırlanıyor

İngiltere yeni vergi artışına hazırlanıyor

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves’in, bugüna çıklayacağı bütçede onlarca milyar sterlinlik yeni vergi artışını duyurması bekleniyor. Bu adım, hem tahvil yatırımcıları hem de daha fazla sosyal harcama talep eden milletvekilleri karşısında siyasi ve mali güvenilirliğini test edecek.

Oluşturma Tarihi 26 Kasım 2025 10:05

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, geçen yıl 1990'lardan bu yana görülen en büyük vergi artışı olan 40 milyar sterlinlik paketin "tek seferlik" olduğunu söylemişti. Ancak ekonomi görünümündeki bozulma ve borçlanma maliyetlerindeki yükseliş, yeni gelir artırıcı tedbirleri gündeme getirdi. Bakan, ülkeyi iyileştirmek ve büyümeyi hızlandırmak için "adil ve gerekli seçimler" yaptığını belirterek kemer sıkma politikasına dönmeyeceğini vurguladı.

Ekonomistler, bütçede 20-30 milyar sterlin arasında vergi artışı bekliyor ancak bunun kamu maliyesini dengelemeye yetmeyebileceği görüşünde.

2 milyon sterlin ve üzeri değerdeki mülklere daha yüksek vergiler, elektrikli araçlar için yeni kilometre başı ödeme sistemi, artan temettü vergisi oranı, yükseltilen kumar vergileri ve emeklilik katkılarına yönelik düzenlemeler açıklanması beklenen önlemler arasında yer alıyor.

Varlık yöneticisi Quilter'ın hesaplamalarına göre, gelir vergisi eşiklerinin dondurulması ve emeklilik katkılarına yapılacak düzenlemelerin birleşik etkisi, tipik bir orta sınıf aileye yılda yaklaşık 1.600 sterline mal olacak.

Analistler, belirsizlik ve ileride gelebilecek yeni vergi artışlarına ilişkin kaygıların yatırımları baskıladığını belirterek bütçenin yetersiz kalmasının Reeves ve Başbakan Keir Starmer için siyasi risk yaratabileceğini ifade ediyor.

OBR'nin üretkenlik tahminlerindeki yıllardır süregelen iyimserliğin törpülenmesi ve daha yüksek borçlanma maliyetleri, Reeves'in 2030'da bütçeyi dengeleme hedefine ulaşmasını zorlaştırıyor. Bakanın, geçen yıl karşı çıktığı gelir vergisi dilimi dondurmasını bu kez uzatması bekleniyor. Ayrıca yüksek değerli mülk sahipleri, kumar oynayanlar ve elektrikli araç kullanıcılarının ek vergi yüküyle karşılaşabileceği belirtiliyor.

Reeves'in bütçe hedefleri için geçen yıl bıraktığı 9,9 milyar sterlinlik "manevra payını" yaklaşık 17 milyar sterline çıkarması öngörülüyor. Yatırımcılar, hükümetin mali disiplini koruması ve açığı gelecek iki yılda anlamlı şekilde azaltması gerektiğini vurguluyor.

Gölge Maliye Bakanı Mel Stride, 12 veya daha fazla vergi artışından oluşan paketi "kirli düzine" olarak nitelendirdi. Stride, "Rachel Reeves kirli düzine vergi artışını adil ve merhametli olarak göstermeye çalışıyor ancak çalışan insanlar gerçeği görebiliyor" dedi.

İlginizi Çekebilir
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 25 Kasım 2025 10:11
Brent petrolün varili 62,35 dolar Brent petrolün varili 62,35 dolar 25 Kasım 2025 09:48
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 25 Kasım 2025 09:31
JPMorgan ve Goldman Sachs’dan petrol fiyatlarında düşüş öngörüsü JPMorgan ve Goldman Sachs'dan petrol fiyatlarında düşüş öngörüsü 25 Kasım 2025 09:14
Rusya’dan LNG projeleri için Çin’e destek çağrısı Rusya'dan LNG projeleri için Çin'e destek çağrısı 25 Kasım 2025 09:06
Dolara karşı değer kazanabilir! Morgan Stanley’den Dolar/Yen tahmini Dolara karşı değer kazanabilir! Morgan Stanley'den Dolar/Yen tahmini 25 Kasım 2025 09:05
Gazprom’dan Avrupa’ya uyarı: Soğuklar doğal gaz arzını riske atabilir Gazprom’dan Avrupa’ya uyarı: Soğuklar doğal gaz arzını riske atabilir 24 Kasım 2025 16:25
UBS’den bakır fiyatları için yukarı yönlü tahmin UBS'den bakır fiyatları için yukarı yönlü tahmin 24 Kasım 2025 16:22
AB Konseyi, 2026 yılı bütçesini resmen onayladı AB Konseyi, 2026 yılı bütçesini resmen onayladı 24 Kasım 2025 15:51
Alman iş dünyasında güven kasımda geriledi Alman iş dünyasında güven kasımda geriledi 24 Kasım 2025 14:07
Belçika’da hükümet bütçe konusunda anlaşmaya vardı Belçika'da hükümet bütçe konusunda anlaşmaya vardı 24 Kasım 2025 14:04
Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor 24 Kasım 2025 13:57
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler