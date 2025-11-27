CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,52 yükselişle 12.325,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 27 Kasım 2025 09:42

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,13 artışla 12.261,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.322,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,52 üzerinde 12.325,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla risk iştahı yüksek kalmaya devam ediyor.

Analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini söyledi.

ABD'de tatil sebebiyle piyasaların kapalı olacağını bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.400 ve 12.500 seviyelerinin direnç, 12.200 ve 12.100 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 25 Kasım 2025 13:22
Rusya Maliye Bakanlığı: Hidrokarbon kaynakların zamanı bitiyor Rusya Maliye Bakanlığı: Hidrokarbon kaynakların zamanı bitiyor 25 Kasım 2025 12:15
Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor 25 Kasım 2025 12:13
Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte stabil kaldı Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte stabil kaldı 25 Kasım 2025 11:25
Artan klima satışları, elektrik tasarrufunu olumsuz etkiliyor Artan klima satışları, elektrik tasarrufunu olumsuz etkiliyor 25 Kasım 2025 11:13
Belçika’da grev ikinci gününde sürüyor Belçika'da grev ikinci gününde sürüyor 25 Kasım 2025 11:09
AB’de yeni otomobil satışları artışta AB'de yeni otomobil satışları artışta 25 Kasım 2025 10:31
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 26 Kasım 2025 10:02
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 25 Kasım 2025 10:12
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 25 Kasım 2025 10:11
Brent petrolün varili 62,35 dolar Brent petrolün varili 62,35 dolar 25 Kasım 2025 09:48
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 25 Kasım 2025 09:31
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler