Japonya’da hizmet üretici fiyatları ekimde arttı

Japonya’nın hizmet sektörüne ilişkin öncü fiyat göstergesi, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak şirketlerin artan maliyetleri fiyatlara yansıtmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Oluşturma Tarihi 26 Kasım 2025 10:08

Bank of Japan (BOJ) verilerine göre hizmet üretici fiyat endeksindeki artış, eylülde revize edilen yüzde 3,1 seviyesinden yavaşladı.

Veriler, otel ve inşaat gibi işgücü yoğun sektörlerde fiyatların yükselmeyi sürdürdüğünü gösterirken, sıkı işgücü piyasasının ücretleri ve hizmet enflasyonunu yukarı itmeye devam ettiği yönündeki BOJ değerlendirmesini destekledi.

BOJ, on yıl süren geniş çaplı teşvik programını geçen yıl sonlandırmış ve ocak ayında kısa vadeli faiz oranını yüzde 0,5'e yükseltmişti. Bu adımlar, ülkenin kalıcı şekilde yüzde 2 enflasyon hedefine yaklaşmakta olduğu görüşüne dayanıyordu.

Tüketici enflasyonunun üç yılı aşkın süredir yüzde 2'nin üzerinde seyretmesiyle birlikte BOJ, fiyatlarda istikrarlı artış ve buna eşlik eden ücret yükselişleri sürdüğü takdirde borçlanma maliyetlerini artırmaya hazır olduğunu tekrar vurguladı.

