Ünlü gözlük markasında grev kararı!

EssilorLuxottica'da görev yapan yaklaşık 9 bin Fransız çalışan, şirketin tarihi kâr açıklamasına rağmen maaşlarına zam yapılmaması nedeniyle greve gitmeye hazırlanıyor.

Sendika FO Metaux, küresel gözlük üreticisinin Fransa'daki tüm tesislerini kapsayacak grevin 27–29 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bu grev, şirket bünyesindeki tüm sendikaların ilk kez ülke genelinde ortak hareket etmesi bakımından önem taşıyor.

2018 yılında Essilor ve Luxottica'nın birleşmesiyle kurulan EssilorLuxottica, eylül sonu itibarıyla tamamlanan üç aylık dönemde 6,87 milyar Euro ile tarihindeki en yüksek çeyreklik satış gelirine ulaştı. Ancak çalışanlar, bu finansal başarının maaşlarına yansımadığı gerekçesiyle tepkili.

Grev kararına dair şirketten henüz resmi bir açıklama gelmezken, EssilorLuxottica'nın Fransa genelinde birçok üretim tesisi, Ar-Ge ve dağıtım merkezi bulunuyor.