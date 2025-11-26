Avrupa Merkez Bankası'ndan finansal istikrar riski uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Çarşamba günü yayımladığı iki yılda bir hazırlanan Finansal İstikrar İncelemesi'nde, "Zayıflayan büyüme beklentileri veya yapay zekanın benimsenmesinde yaşanabilecek hayal kırıklıkları, piyasalarda ani bir duyarlılık değişimine yol açabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Bazı gelişmiş ülkelerdeki yüksek kamu borçlarına dair endişelerin, küresel tahvil piyasalarını baskı altına alabileceği belirtilirken, bunun sermaye akışlarında yön değişikliğine ve para birimlerinde dalgalanmalara neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Raporda, "Hisse senedi piyasalarındaki yüksek değerlemeler ve artan yoğunlaşma, ani fiyat düzeltmeleri riskini artırıyor. Açık uçlu yatırım fonlarındaki likidite dengesizlikleri, hedge fonların yüksek kaldıraç kullanımı ve özel piyasalardaki şeffaflık eksikliği de piyasa stresini tetikleyebilir" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca son dönemde risk algısının özellikle "Fransa'nın bozulmakta olan mali göstergelerine" odaklandığına dikkat çekildi.

Ticaret anlaşmalarına rağmen, geleceğe yönelik belirsizliklerin ve gümrük tarifelerinin uzun vadeli ekonomik ve finansal etkilerinin Euro Bölgesi'nin finansal istikrar görünümünü etkilemeye devam ettiği vurgulandı.

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos ise, "Ticaret politikası kaynaklı belirsizlik Nisan'daki zirve seviyesinden gerilemiş olsa da hâlâ devam ediyor ve yeniden yükselebilme potansiyeli taşıyor" dedi.