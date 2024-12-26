ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1000 kişi azalışla 219 bine düştü.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 223 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 220 bin olmuştu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1000 artarak 226 bin 500'e çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 14 Aralık ile biten haftada 46 bin kişi artışla 1 milyon 910 bine ulaşırken, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.