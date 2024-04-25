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ABD'de işsizlik maaşı başvurularının sayısı düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin yayınladığı haftalık verileri göre ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre 5 bin azalışla 207 bin oldu.

Oluşturma Tarihi 25 Nisan 2024 17:19

Son Güncelleme Tarihi 25 Nisan 2024 17:19

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 20 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin azalarak 207 bine gerilerken, iki ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen başvuru sayısının 214 bin olacağı öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına dair önceki haftanın verisi 212 bin olarak korundu.

FAİZ İNDİRİMLERİNİ ERTELEME İMKANI VEREBİLİR

Geçen hafta itibarıyla, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1250 düşüşle 213 bin 250 olarak kaydedildi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 13 Nisan ile biten haftada 15 bin azalışla 1 milyon 781 bine indi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki gerilemenin iş gücü piyasasının hala sıkı olduğuna işaret ettiğini belirterek, bunun ABD Merkez Bankasına (Fed) enflasyonla mücadelede faiz indirimlerini erteleme imkanı verebileceğini ifade etti.

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