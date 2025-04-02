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ABD'de LMI Mart'ta sert bir şekilde geriledi

ABD'de Lojistik Yöneticileri Endeksi (LMI) Mart'ta sert bir şekilde gerilemesine rağmen genişlemeye devam etti.

Oluşturma Tarihi 02 Nisan 2025 09:20

Son Güncelleme Tarihi 02 Nisan 2025 09:21

ABD'de Lojistik Yöneticileri Endeksi (LMI), Şubat ayında gördüğü 2022 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesinden Mart ayında sert bir şekilde geriledi; ancak lojistik sektörü genişlemeye devam etti.

Arizona Eyalet Üniversitesi, Colorado Eyalet Üniversitesi, Rochester Teknoloji Enstitüsü, Rutgers Üniversitesi, Nevada Üniversitesi ve Araştırmacılar ve Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanları Konseyi (CSCMP) arafından hesaplanan LMI, Mart ayında 62,8 puandan 57,1 puana indi.

LMI'de 50,0'ın üzerindeki herhangi bir okuma lojistik sektörünün büyüdüğüne, altındaki bir okuma daraldığına işaret ediyor.

Mart okuması, endeksin Ağustos 2024'ten bu yana en düşük genel okuması olarak son aylardaki yükseliş eğilimden ayrıştı ve endeks tarihindeki en büyük üçüncü düşüş oldu.

Genel endeksteki daralma, fiyat/maliyet ölçütlerinin üçünde de görülen keskin düşüşten kaynaklandı.

Açıklamada, "57,1 seviyesine düşüş sorun yaratmıyor, endişe verici olan en önemli nokta, lojistik sektörünün Temmuz 2023'te en düşük noktaya ulaştığından beri eğilim gösterdiği yönden bir sapmayı temsil etmesidir." denildi.

LMI, lojistik sektörünü oluşturan 8 bileşeni kapsıyor; envanter seviyeleri ve maliyetleri, depolama kapasitesi, kullanımı ve fiyatları, nakliye kapasitesi, kullanımı ve fiyatları.

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