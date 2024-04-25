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ABD'de mal ticareti açığı 11 ayın zirvesinde

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ABD'de mal ticareti açığı, martta aylık yüzde 1,7 artışla 91,8 milyar dolara çıktı.

Oluşturma Tarihi 25 Nisan 2024 17:10

Son Güncelleme Tarihi 25 Nisan 2024 17:10

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin mart ayı verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, 'öncü dış ticaret açığı' olarak adlandırılan mal ticareti açığı, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak 91,8 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi, mal ticareti açığının bu dönemde 91,1 milyar dolar olacağı yönündeydi.

MAL TİCARETİ AÇIĞI 11 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Bu dönemde 11 ayın en yüksek seviyesini kaydeden mal ticareti açığı, şubatta 90,3 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde mal ihracatı 6,1 milyar dolar azalışla 169,2 milyar dolara, mal ithalatı 4,6 milyar dolar düşüşle 261 milyar dolara geriledi.

TOPTAN EŞYA STOKLARININ TUTARI AZALDI

Toptan eşya stoklarının tutarı martta yüzde 0,4 azalarak 896,2 milyar dolara düşerken, perakende stoklarının tutarı yüzde 0,3 artışla 788,1 milyar dolara yükseldi.

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