CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

ABD'de mal ticareti açığı azaldı

ABD'de mal ticareti açığı, ağustosta aylık yüzde 8,3 azalarak 94,3 milyar dolara geriledi.

Oluşturma Tarihi 27 Eylül 2024 16:37

Son Güncelleme Tarihi 27 Eylül 2024 17:08

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 8,3 azalarak 94,3 milyar dolara indi.

Mart ayından bu yana en düşük seviyesini kaydeden mal ticareti açığına ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde 100,6 milyar dolar olması yönündeydi.

Mal ticareti açığı, temmuzda 102,8 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde mal ihracatı 177 milyar dolar ve mal ithalatı 271,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Toptan eşya stoklarının tutarı ağustosta yüzde 0,2 artarak 905,7 milyar dolara, perakende stoklarının tutarı da yüzde 0,5 artışla 816 milyar dolara yükseldi.

İlginizi Çekebilir
ABD’de mortgage faizi gerilemeye devam etti ABD'de mortgage faizi gerilemeye devam etti 25 Eylül 2024 16:26
İsveç Merkez Bankası faizi 25 baz puan daha indirdi İsveç Merkez Bankası faizi 25 baz puan daha indirdi 25 Eylül 2024 15:18
Çin Merkez Bankası kredi faiz oranını düşürdü Çin Merkez Bankası kredi faiz oranını düşürdü 25 Eylül 2024 15:11
ECB üyesi Knot’tan dikkat çeken faiz indirimi yorumu ECB üyesi Knot'tan dikkat çeken faiz indirimi yorumu 25 Eylül 2024 15:08
Avustralya’da enflasyon RBA hedef aralığına geri döndü Avustralya'da enflasyon RBA hedef aralığına geri döndü 25 Eylül 2024 15:05
BoE üyesi Greene, faiz indirimleri için temkinli yaklaşım çağrısında bulundu BoE üyesi Greene, faiz indirimleri için temkinli yaklaşım çağrısında bulundu 25 Eylül 2024 15:01
Petrolde Çin endişesi Petrolde Çin endişesi 25 Eylül 2024 09:43
Japonya Merkez Bankası faiz artırımında acele etmeyecek Japonya Merkez Bankası faiz artırımında acele etmeyecek 24 Eylül 2024 12:38
Bakanlıktan tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki Bakanlıktan tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki 24 Eylül 2024 12:36
Küresel arz endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti Küresel arz endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti 24 Eylül 2024 09:53
Çin’in devlet tahvilinde getiri yüzde 2’ye indi Çin'in devlet tahvilinde getiri yüzde 2'ye indi 24 Eylül 2024 08:59
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 27 Eylül 2024 10:09
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler