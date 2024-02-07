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ABD'de mortgage başvuruları arttı

ABD'de mortgage başvuruları 2 Şubat ile sona eren bir haftalık dönemde artış gösterirken, 30 yıllık faiz hafif yukarı geldi.

Oluşturma Tarihi 07 Şubat 2024 16:17

Son Güncelleme Tarihi 07 Şubat 2024 16:17

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 3,7 artışla 210,0 puana çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 0,6 düşüşle 153,5 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 12,3 artışla 500,2 puana çıktı.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 2 baz puan artışla yüzde 6,80 seviyesinde yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, "Mortgage faizleri, istihdam piyasasında beklenenden güçlü okumalarla dengelenen yavaşlayan enflasyon nedeniyle, Hazine getirilerindeki dalgalanmalara rağmen, yıla başladıkları yere yakın seviyelerde kalmaya devam etti. Bu seviyelerdeki oranlar, yeniden finansman piyasasında çok fazla tepkiye yol açmadı; Çünkü çoğu ev sahibi çok daha düşük oranlı ipoteklere sahip. " dedi.

Kan, satın alma faaliyetlerinin 2024'ün başlangıcı için 2023'ün son çeyreğine kıyasla güçlü seyretiğini belirterek, "Ancak düşük konut arzı nedeniyle faaliyet hâlâ bir yıl öncesine göre daha zayıf." şeklinde görüş belirtti.

15 yıllık faizinde oran 7 baz puan artışla yüzde 6,41 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 9 baz puan azaldı ve yüzde 6,14 puan seviyesine indi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 6 baz puan düşüşle yüzde 6,88 seviyesinde geriledi.

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