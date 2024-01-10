ABD'de mortgage başvuruları yıla yükselişle başladı

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 9,9 artışla 190,6 puana yükseldi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 5,6 artışla 148,0 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 18,8 artışla 425,4 puana çıktı.

30 yıllık mortgage faizi, söz konusu haftada 5 baz puan artarak yüzde 6,81 oldu. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 26 puan azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre artış 39 puan oldu.

MBA Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Joel Kan, "Satın alma ve yeniden finansman başvurularındaki artış, yeni yıl başlangıcı içinı umut verici; ancak büyük olasılıkla tatil sezonu sonrasında faaliyetlerin bir miktar toparlanması ve yıl sonu faiz oranlarındaki düşüşlerden kaynaklanıyor. Mortgage oranları ve başvuruları son haftalarda dalgalı bir seyir izliyor ve genel aktivite düşük kalıyor." dedi.

15 yıllık faizinde oran 15 baz puan artışla yüzde 6,41 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 46 baz puan birden arttı ve yüzde 6,17 puan seviyesine çıktı.

30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 12 baz puan artışla yüzde 6,98 puan seviyesine geldi.