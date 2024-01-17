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ABD'de mortgage başvuruları yükselişini sürdürdü

ABD'de mortgage başvuruları 12 Ocak ile sona eren yılın ikinci haftasında da ilk haftada olduğu gibi artış gösterdi; 30 yıllık faiz bir miktar geriledi.

Oluşturma Tarihi 17 Ocak 2024 15:26

Son Güncelleme Tarihi 17 Ocak 2024 15:26

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 10,4 artışla 210,5 puana yükseldi.

MBA'nın yayımladığı ve haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 9,2 artışla 162,2 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 10,8 artışla 471,2 puana çıktı.

30 yıllık mortgage faizi, söz konusu haftada 6 baz puan azalarak yüzde 6,75 oldu.

MBA Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Joel Kan, "Satın alma ve yeniden finansman başvurularındaki artış, yeni yıl başlangıcı içinı umut verici; ancak büyük olasılıkla tatil sezonu sonrasında faaliyetlerin bir miktar toparlanması ve yıl sonu faiz oranlarındaki düşüşlerden kaynaklanıyor. Mortgage oranları ve başvuruları son haftalarda dalgalı bir seyir izliyor ve genel aktivite düşük kalıyor." dedi.

15 yıllık faizinde oran 17 baz puan düşüşle yüzde 6,24 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 3 baz puan düştü ve yüzde 6,14 puan seviyesine indi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 12 baz puan düşüşle yüzde 6,86 puan seviyesine geldi.

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