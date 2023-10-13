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ABD'de mortgage faizi artmaya devam ediyor

ABD'de 30 yıllık mortgage faiz oranı devam eden piyasa ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle üst üste beşinci haftasında da artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2023 08:56

Son Güncelleme Tarihi 13 Ekim 2023 08:56

ABD Federal Konut Kredisi İpotek Şirketi (Freddie Mac) tarafından açıklanan verilere göre, 12 Ekim ile sona eren haftada sabit faizli 30 yıl vadeli ortalama mortgage oranı 8 baz puan artışla yüzde 7,57'a çıktı.

Freddie Mac'in morgage oranlarına ilişkin haftalık raporu, ülke çapındaki kredi verenlerden alınan başvurulara dayanıyor.

30 yıllık faiz oranı geçen yılın aynı haftasına göre 0,65 puan yukarıda bulunuyor. Son 4 haftalık ortalama faiz oranı yüzde 7,39 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 6,68 olarak belirlendi.

30 yıllık faiz oranı 2000 yılından bu yana en yüksek seviyede bulunuyor.

Freddie Mac'in baş ekonomisti Sam Khater yaptığı açıklamada, "Devam eden piyasa ve jeopolitik belirsizlik artmaya devam ettikçe, mortgage faizleri art arda beşinci haftada yükseldi." dedi.

Sabit faizli 15 yıl vadeli oran ise 11 baz puan artışla yüzde 6,89 seviyesine geldi. 15 yıllık faiz geçen yılın aynı haftasına göre 0,80 puan daha yüksek seviyede oluştu. Faizin 4 haftalık ortalaması yüzde 6,73 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 5,98 seviyesinde gerçekleşti.

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