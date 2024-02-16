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ABD'de ÜFE beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,9 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 16 Şubat 2024 16:49

Son Güncelleme Tarihi 16 Şubat 2024 16:49

ABD'de tüketici fiyatlarının ardından üretici fiyatları da Ocak'ta yukarı yönlü sürpriz yaptı. ABD'de üretici fiyat endeksi Ocak'ta yıllık olarak yüzde 0,9 arttı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık olarak artışın yüzde 0,6 olması yönündeydi. Aylık olarak üretici fiyatlarında ise yüzde 0,3'lük artış kaydedildi. Aylık olarak ise yüzde 0,1'lik artış bekleniyordu.

Çekirdek göstergelerde de beklentinin üzerinde artış görüldü. Gıda ve enerji hariç üretici fiyat endeksi Ocak'ta aylık yüzde 0,5 arttı. Beklenti artışın yüzde 0,1 olması yönündeydi.

Gıda, enerji ve ticaret dışı üretici fiyat endeksinde ise aylık yüzde 0,6'lık artış dikkat çekti. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,1 olarak belirlenmişti.

Yıllık çekirdek göstergelerde de benzer durum izlendi. Enerji ve gıda hariç üretici fiyat endeksi Ocak'ta bir önceki yıla göre yüzde 2 arttı. Beklenti yıllık artışın yüzde 1,6 olması yönündeydi.

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