ABD'nin yeni LNG ihracat tesisi üretime başlıyor

Venture Global LNG, Louisiana'daki ikinci sıvılaştırılmış doğal gaz ihracat tesisinde 2024 yılının ortalarında üretime başlamayı ve ABD'yi süper soğutulmuş yakıtın dünyadaki en büyük tedarikçisi haline getirmeyi planlıyor.

Şirket, Plaquemines LNG tesisindeki başlatma sürecinin bir parçası olarak ekipmanını soğutmak için bir LNG sevkiyatı almak için onay istedi. Bu, LNG ihracatının başlayabilmesi için önemli bir adım.

Kaya gazı devrimi ABD'de geniş doğal gaz rezervlerinin ortaya çıkmasını sağlayarak ülkenin geçen yıl Katar ve Avustralya'yı geride bırakarak en büyük LNG ihracatçısı olmasını sağladı. Asya'daki talebin hızla artması ve Avrupa'nın Rus boru hattı gazının yerini almak üzere harekete geçmesi nedeniyle ABD'nin teslimatlarının on yılın sonuna kadar iki katına çıkması planlanıyor.

Halen yapım aşamasında olan Plaquemines, geçtiğimiz hafta Louisiana boru hattı Gator Express'e bir miktar gaz tedarik etti. Tesisin planlanan toplam kapasitesi yılda 20 milyon ton olup, ilk aşamada 10 milyon ton üretim yapılması planlanıyor.