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ABD'nin bütçe açığı yüzde 23 arttı

ABD, 30 Eylül'de sona eren mali yılda, önceki yıla göre yüzde 23 artışla 1 trilyon 695 milyar dolar bütçe açığı verdi.

Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2023 09:05

Son Güncelleme Tarihi 23 Ekim 2023 09:05

ABD Hazine Bakanlığı, açığın 2021'deki COVID kaynaklı 2,78 trilyon dolarlık açıktan bu yana en büyük açık olduğunu bildirdi.

2023 mali yılının son ayı olan Eylül'de bütçe açığı, 2022'nin aynı ayındaki 430 milyar dolardan 171 milyar dolara geriledi.

Hazine Bakanı Janet Yellen ve Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Shalanda Young yaptıkları ortak açıklamada, "Düşen gelirler 2023 açığına önemli bir katkıda bulunuyor ve Başkan Biden'ın vergi sisteminde reform yapmak için yürürlüğe koyduğu ve önerdiği politikaların öneminin altını çiziyor" ifadelerini kullandılar.

2023 mali yılı bütçe açığı 321 milyar dolar daha büyük olacaktı, ancak Yüksek Mahkeme'nin Biden'ın öğrenci kredisi affı programını anayasaya aykırı bularak iptal etmesi nedeniyle açık azaldı.

2022 mali yılında bütçe açığı 1.375 trilyon dolardı.

2023 mali yılında toplam gelirler 2022 mali yılına göre 457 milyar dolar ya da %9 azalarak 4 trilyon 439 milyar dolara düştü.

2023 mali yılı harcamaları bir önceki yıla göre 137 milyar dolar ya da %2 azalarak 6 trilyon 134 milyar dolara geriled,.

Sosyal Güvenlik harcamaları enflasyon için yapılan yaşam maliyeti ayarlamaları nedeniyle %10 artarak 1.416 trilyon dolara yükselirken, Medicare yaşlı sağlık programı harcamaları %4 artarak 1.022 trilyon dolara çıktı.

Federal borcun faiz giderleri de %23 artışla 879 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.

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