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ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 100 bin varil arttı.

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2025 09:33

Son Güncelleme Tarihi 13 Şubat 2025 09:33

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artışla 427 milyon 900 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 800 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 200 bin varil artarak 395 milyon 300 bin varil seviyesine ulaştı. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 3 milyon varil düşüşle 248 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 1-7 Şubat haftasında 16 bin varil artarak 13 milyon 494 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 606 bin varil düşüşle 6 milyon 309 bin varil, ham petrol ihracatı günlük 422 bin varil düşüşle 3 milyon 909 bin varil oldu.

EIA'nın şubatta yayımlanan Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

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