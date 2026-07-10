Almanya’da enflasyon haziranda geriledi! Enerji fiyatlarındaki yavaşlama etkili oldu

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), haziran ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, mayıs ayında yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,3'e gerileyerek öncü verileri teyit etti.

TÜKETİCİ FİYATLARI AYLIK BAZDA GERİLEDİ

Haziran ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 düşerken, Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 2,4 arttı, aylık bazda ise yüzde 0,2 geriledi.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ YAVAŞLAMA ETKİLİ OLDU

Destatis Başkanı Ruth Brand, enerji fiyatlarının ABD-İran savaşı nedeniyle ortalamanın üzerinde seyretmeye devam ettiğini ancak artış hızındaki yavaşlamanın enflasyonu aşağı çektiğini belirtti.

Brand, özellikle akaryakıt ve kalorifer yakıtı fiyatlarının mayıs ayına göre gerilemesinin haziran ayı enflasyonundaki düşüşte önemli rol oynadığını ifade etti.