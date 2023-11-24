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Almanya'da iş dünyasının güveni yükseldi

Almanya'da geçen ay 86,9 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, kasımda 87,3 puana yükselerek, aylık art arda artışını üçüncü aya taşıdı.

Oluşturma Tarihi 24 Kasım 2023 14:45

Son Güncelleme Tarihi 24 Kasım 2023 14:45

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Almanya İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, ekimde 86,9 puan olan sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, bu ay 87,3 puana yükseldi. Bu, Alman ekonomisinin en önemli ekonomik barometresinde aylık art arda üçüncü artış olurken mevcut durum Alman ekonomisinde resesyon korkularını hafifletti.

Piyasa beklentisi endeksin 87,5 puana çıkması yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 84,82'den 85,2 puana, Mevcut Durum Endeksi ise 89,2'den 89,4 puana yükseldi.

SON ÇEYREKTE KÜÇÜLME BEKLENİYOR

Ifo Başkanı Clemens Fuest, Alman şirketlerinde ekonomiye ilişkin duyarlılığın iyileştiğini belirterek, "Şirketler mevcut iş durumlarını biraz daha iyi değerlendirdiler. Önümüzdeki aylara ilişkin beklentilere ilişkin kötümserlik de azaldı. Alman ekonomisi düşük seviyede istikrara kavuşuyor." ifadesini kullandı.

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer de halen Alman ekonomisinin kış yarısında hafif daralmasını beklediğini belirterek, küresel faiz oranlarındaki geri dönüş veya Alman federal hükümetin enerji ve bütçe politikasını çevreleyen belirsizliğin şirketleri etkileyebileceğini vurguladı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonominin zayıf dış talep ve geçen yılki enerji fiyatlarındaki şokun sonuçlarının üretimi yavaşlatması nedeniyle 4. çeyrekte küçülme bekliyor.

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