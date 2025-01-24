CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'da PMI 6 ay sonra eşik değerde

Almanya'da PMI 6 ay sonra eşik değerde

Almanya'nın özel sektöründeki iş faaliyetleri Ocak ayında istikrar kazandı ve hizmet büyümesinin imalat çıktısındaki devam eden düşüşü telafi etmesiyle altı aylık bir daralmanın sona erdiğini gösterdi.

Oluşturma Tarihi 24 Ocak 2025 11:55

S&P Global tarafından derlenen öncü HCOB bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi, Aralık ayındaki 48,0'dan Ocak ayında 50,1'e yükselerek yedi aylık bir zirveye ulaştı ve büyümeyi daralmadan ayıran 50,0 eşiğini geçti. Piyasalarda beklenti endeksin 48,3 seviyesine sınırlı bir artış göstereceği yönündeydi.

Hamburg Ticaret Bankası baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, "PMI, Almanya'nın son iki yıldır içinde bulunduğu durgunluk evresinden çıkabileceğine dair biraz umut veriyor." dedi.

Almanya ekonomisi 2023 ve 2024 yıllarında üst üste ikinci kez daraldı ve bu, Avrupa'nın en büyük ekonomisini etkileyen gerilemenin derinliğine işaret etti.

Hizmet sektörü dayanıklılık gösterdi ve Almanya'nın hizmet sektörü için iş faaliyet endeksi 51,2'den 52,5'e çıktı. Bu, altı ayın en yükseği ve piyasa tahmini olan 51,0 seviyesinin de üzerinde bir rakama işaret etti.

Daralma bölgesinde kalmasına rağmen, imalat endeksi 42,5'ten 44,1'e yükselerek, 42,5 olan beklentiyi aştı.

İlginizi Çekebilir
ECB üyesinden Trump öngörüsü: Avrupa’yı enflasyonist etki beklemiyor ECB üyesinden Trump öngörüsü: Avrupa'yı enflasyonist etki beklemiyor 22 Ocak 2025 16:23
Brent petrolde Trump etkisi sürüyor Brent petrolde Trump etkisi sürüyor 22 Ocak 2025 10:32
Japonya Merkez Bankası’nın bu hafta faiz artırması bekleniyor Japonya Merkez Bankası'nın bu hafta faiz artırması bekleniyor 22 Ocak 2025 09:18
ABD tahvil piyasasında korkulan olmadı ABD tahvil piyasasında korkulan olmadı 22 Ocak 2025 09:13
Ons altın 11 haftanın en yüksek seviyesine çıktı Ons altın 11 haftanın en yüksek seviyesine çıktı 22 Ocak 2025 09:15
Çin: Ticaret savaşının kazananı olmaz Çin: Ticaret savaşının kazananı olmaz 22 Ocak 2025 09:12
İngiltere’de ücret artışları son 4 yılın en düşüğünde İngiltere'de ücret artışları son 4 yılın en düşüğünde 22 Ocak 2025 09:10
Malezya’da tüketici fiyat artış hızı yavaşladı Malezya'da tüketici fiyat artış hızı yavaşladı 22 Ocak 2025 09:07
AB: Avrupa’nın ekonomik ağırlığı var AB: Avrupa'nın ekonomik ağırlığı var 22 Ocak 2025 09:05
Çin’de 12 milyon 560 bin yeni istihdam yaratıldı Çin'de 12 milyon 560 bin yeni istihdam yaratıldı 21 Ocak 2025 16:25
Hazine iki ihalede 34,3 milyar lira borçlandı Hazine iki ihalede 34,3 milyar lira borçlandı 21 Ocak 2025 15:52
Rus rublesi değer kazanıyor Rus rublesi değer kazanıyor 21 Ocak 2025 13:02
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler