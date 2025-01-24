Almanya'da PMI 6 ay sonra eşik değerde

S&P Global tarafından derlenen öncü HCOB bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi, Aralık ayındaki 48,0'dan Ocak ayında 50,1'e yükselerek yedi aylık bir zirveye ulaştı ve büyümeyi daralmadan ayıran 50,0 eşiğini geçti. Piyasalarda beklenti endeksin 48,3 seviyesine sınırlı bir artış göstereceği yönündeydi.

Hamburg Ticaret Bankası baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, "PMI, Almanya'nın son iki yıldır içinde bulunduğu durgunluk evresinden çıkabileceğine dair biraz umut veriyor." dedi.

Almanya ekonomisi 2023 ve 2024 yıllarında üst üste ikinci kez daraldı ve bu, Avrupa'nın en büyük ekonomisini etkileyen gerilemenin derinliğine işaret etti.

Hizmet sektörü dayanıklılık gösterdi ve Almanya'nın hizmet sektörü için iş faaliyet endeksi 51,2'den 52,5'e çıktı. Bu, altı ayın en yükseği ve piyasa tahmini olan 51,0 seviyesinin de üzerinde bir rakama işaret etti.

Daralma bölgesinde kalmasına rağmen, imalat endeksi 42,5'ten 44,1'e yükselerek, 42,5 olan beklentiyi aştı.