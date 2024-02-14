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Avro Bölgesi ekonomisi sabit kaldı

Avro Bölgesi ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla büyümedi.

Oluşturma Tarihi 14 Şubat 2024 15:34

Son Güncelleme Tarihi 14 Şubat 2024 15:34

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2023 yılı son çeyrek GSYH'sine ilişkin öncü verileri güncelledi.

Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla değişmedi.

Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Böylece, açıklanan son veriler, ocak ayındaki öncü verilerle aynı seviyeyi korudu.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, geçen yılın dördüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi.

Ocak'ta açıklanan öncü verilerde ise AB'de GSYH, geçen yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda sabit kalırken, yıllık bazda yüzde 0,2 artış göstermişti. AB büyüme verilerinin yukarı yönlü revize edilmesi dikkati çekti.

Öte yandan, 2023'ün üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla AB ve Avro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,1 küçülmüştü.

GSYH, dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 0,7, Estonya, Finlandiya ve Romanya'da yüzde 0,4, Almanya ve Litvanya'da yüzde 0,3 azaldı. Fransa ve Macaristan'da sabit kalan GSYH, İtalya'da yüzde 0,2 arttı.

GSYH, önceki yılın aynı dönemine göre İrlanda'da yüzde 4,8, Estonya'da yüzde 3, Finlandiya ve Avusturya'da yüzde 1,3, Hollanda'da yüzde 0,3, Almanya, Çekya ve Letonya'da yüzde 0,2 geriledi. İsveç'te değişmeyen GSYH, İtalya'da yüzde 0,5, Fransa'da yüzde 0,7 yükseldi.

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