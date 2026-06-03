CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi’nde ekonomik aktivite zayıflıyor: PMI son 18 ayın en düşük seviyesinde

Avro Bölgesi’nde ekonomik aktivite zayıflıyor: PMI son 18 ayın en düşük seviyesinde

Avro Bölgesi'nde, mayıs ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,5 puanla son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi.

AA

Oluşturma Tarihi 03 Haziran 2026 13:09

Son Güncelleme Tarihi 03 Haziran 2026 13:27

Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlama mayıs ayında da devam etti. S&P Global tarafından yayımlanan verilere göre, bölgenin bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayıs ayında 48,5 puana gerileyerek son 18 ayın en düşük seviyesini gördü.

Nisan ayında 48,8 seviyesinde bulunan bileşik PMI, mayısta sınırlı düşüş kaydetmesine rağmen ekonomik aktivitedeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

HİZMET SEKTÖRÜNDE SINIRLI TOPARLANMA

Avro Bölgesi hizmet sektörü PMI verisi ise nisandaki 47,6 seviyesinden mayısta 47,7'ye yükseldi.

Piyasa beklentileri, mayıs ayında bileşik PMI'ın 47,5, hizmet sektörü PMI'ın ise 46,4 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Açıklanan veriler beklentilerin üzerinde gelse de endekslerin 50 puanın altında kalması ekonomik daralmanın sürdüğünü gösterdi.

ENFLASYON VE TALEP ZAYIFLIĞI ETKİLİ OLDU

Veriler, Avro Bölgesi'nde yükselen enflasyonun ekonomik faaliyetler üzerindeki baskısını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Bölgede mal ve hizmetlere yönelik talebin zayıflaması üretim faaliyetlerini olumsuz etkilerken, şirketlerin yeni siparişlerinde de gerileme görüldü.

50 SEVİYESİNİN ALTI DARALMAYA İŞARET EDİYOR

PMI verilerinde 50 puanın üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerde büyümeyi ve genişlemeyi gösterirken, 50 puanın altındaki seviyeler ise daralmaya işaret ediyor.

Mayıs ayında hem bileşik PMI hem de hizmet sektörü PMI verilerinin 50 seviyesinin altında kalması, Avro Bölgesi ekonomisinde yavaşlamanın devam ettiğini ortaya koydu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Rusya’dan uçak yakıtı ihracatına yasak! Rusya'dan uçak yakıtı ihracatına yasak! 01 Haziran 2026 09:21
ABD tahvil piyasasında gözler istihdam verisinde: Faiz artışı beklentileri güçleniyor ABD tahvil piyasasında gözler istihdam verisinde: Faiz artışı beklentileri güçleniyor 01 Haziran 2026 09:13
Piyasalarda yapay zeka rallisi Piyasalarda yapay zeka rallisi 01 Haziran 2026 09:08
ECB faiz kararı yaklaşıyor: 2011 senaryosu tekrar yaşanır mı? ECB faiz kararı yaklaşıyor: 2011 senaryosu tekrar yaşanır mı? 01 Haziran 2026 08:56
Powell’dan Fed bağımsızlığı vurgusu: Siyasi müdahale güveni zedeler Powell’dan Fed bağımsızlığı vurgusu: Siyasi müdahale güveni zedeler 01 Haziran 2026 08:46
Japonya’da ek bütçe planı tahvil piyasasında endişe oluşturdu: Borçlanma baskısı artıyor Japonya’da ek bütçe planı tahvil piyasasında endişe oluşturdu: Borçlanma baskısı artıyor 01 Haziran 2026 08:26
Piyasalarda veri gündemi yoğun: Türkiye’de büyüme, ABD’de PMI verileri takip edilecek Piyasalarda veri gündemi yoğun: Türkiye’de büyüme, ABD’de PMI verileri takip edilecek 01 Haziran 2026 07:28
Asya borsalarında yapay zeka rallisi: Nikkei rekor tazeledi! Gözler Fed ve istihdam verisinde Asya borsalarında yapay zeka rallisi: Nikkei rekor tazeledi! Gözler Fed ve istihdam verisinde 01 Haziran 2026 07:11
Çin imalatı yavaşladı Çin imalatı yavaşladı 31 Mayıs 2026 15:10
İran’dan Güney Pars doğal gaz sahasına yönelik açıklama İran'dan Güney Pars doğal gaz sahasına yönelik açıklama 31 Mayıs 2026 15:19
AB’den Rus petrolü kararı AB’den Rus petrolü kararı 31 Mayıs 2026 16:44
ABD, İran ordusunun petrol gelirlerini hedef aldı: Yeni yaptırımlar açıklandı ABD, İran ordusunun petrol gelirlerini hedef aldı: Yeni yaptırımlar açıklandı 30 Mayıs 2026 15:27
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.128,2400 Değişim 119,45 Son veri saati:
Düşük 14100,51 Yüksek 14219,96
Açılış
45,9645 Değişim 0,0358 Son veri saati:
Düşük 45,9229 Yüksek 45,9587
Açılış
53,4377 Değişim 0,1262 Son veri saati:
Düşük 53,3792 Yüksek 53,5054
Açılış
6.594,0450 Değişim 84,590 Son veri saati:
Düşük 6559,332 Yüksek 6643,922
Açılış
110,1211 Değişim 2,0434 Son veri saati:
Düşük 109,3225 Yüksek 111,3659
Açılış
BİST En Aktif Hisseler