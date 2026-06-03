Avro Bölgesi’nde ekonomik aktivite zayıflıyor: PMI son 18 ayın en düşük seviyesinde

Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlama mayıs ayında da devam etti. S&P Global tarafından yayımlanan verilere göre, bölgenin bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayıs ayında 48,5 puana gerileyerek son 18 ayın en düşük seviyesini gördü.

Nisan ayında 48,8 seviyesinde bulunan bileşik PMI, mayısta sınırlı düşüş kaydetmesine rağmen ekonomik aktivitedeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

HİZMET SEKTÖRÜNDE SINIRLI TOPARLANMA

Avro Bölgesi hizmet sektörü PMI verisi ise nisandaki 47,6 seviyesinden mayısta 47,7'ye yükseldi.

Piyasa beklentileri, mayıs ayında bileşik PMI'ın 47,5, hizmet sektörü PMI'ın ise 46,4 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Açıklanan veriler beklentilerin üzerinde gelse de endekslerin 50 puanın altında kalması ekonomik daralmanın sürdüğünü gösterdi.

ENFLASYON VE TALEP ZAYIFLIĞI ETKİLİ OLDU

Veriler, Avro Bölgesi'nde yükselen enflasyonun ekonomik faaliyetler üzerindeki baskısını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Bölgede mal ve hizmetlere yönelik talebin zayıflaması üretim faaliyetlerini olumsuz etkilerken, şirketlerin yeni siparişlerinde de gerileme görüldü.

50 SEVİYESİNİN ALTI DARALMAYA İŞARET EDİYOR

PMI verilerinde 50 puanın üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerde büyümeyi ve genişlemeyi gösterirken, 50 puanın altındaki seviyeler ise daralmaya işaret ediyor.

Mayıs ayında hem bileşik PMI hem de hizmet sektörü PMI verilerinin 50 seviyesinin altında kalması, Avro Bölgesi ekonomisinde yavaşlamanın devam ettiğini ortaya koydu.