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Avro Bölgesi'nde enflasyon martta geriledi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında yüzde 2,2 seviyesine düştü.

Oluşturma Tarihi 01 Nisan 2025 12:34

Son Güncelleme Tarihi 01 Nisan 2025 12:34

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,3 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta yüzde 2,2'ye düştü. TÜFE de mart ayı bazında yüzde 0,6 oldu.

Piyasa beklentisi de yıllık enflasyonun martta yüzde 2,2 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde martta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 3,4 ile hizmet sektöründe görüldü. Bunu yüzde 2,9 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,7 ile enerji ürünleri izledi.

Enflasyon mart ayında Estonya, Slovakya ve Hırvatistan'da yüzde 4,3, Belçika, Letonya ve Litvanya'da yüzde 3,6 oldu.

Yıllık enflasyon Almanya'da yüzde 2,3, İspanya'da 2,2, İtalya'da 2,1 ve Fransa'da yüzde 0,9 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.

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